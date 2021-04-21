По Парижу проехала копия первого электромобиля, созданного 140 лет назад

Ровно 140 лет назад по парижским улицам проехал первый в мире электромобиль. А сейчас этот путь..

Ровно 140 лет назад по парижским улицам проехал первый в мире электромобиль. А сейчас этот путь повторяет его точная копия. Автором изобретения был французский инженер-электрик Гюстав Труве.

[Кэтрин Гриффин, куратор Британского автомобильного музея]:

«Гюстав Труве объединил электромотор, аккумуляторную батарею и велосипед – очень похожий на этот. Это был один из самых первых, если не самый первый электромобиль, который можно было увидеть на дорогах».

Электромобиль Гюстава Труве представляет собой трицикл. Его копию заказала компания, выпускающая малотоннажные грузовики марки Maxus. Выполнил заказ британский инженер Кристиан Ричардс, который специализируется на транспорте Викторианской эпохи. На создание реплики ушло два месяца.

Ричардс построил копию в своей мастерской в английском графстве Норт-Йоркшир. Там же провёл первые испытания.

[Кристиан Ричардс, инженер]:

«Это очень похоже на современный электрический велосипед. Он оборудован мотором, который помогает ехать, но одновременно можно крутить педали».

Гюстав Труве работал в своей мастерской в центре Парижа. В 1880 году он улучшил эффективность небольшого электрического двигателя, разработанного компанией Siemens. А 19 апреля 1881 года инженер проехал на своём электровелосипеде по центру Парижа. Однако Труве не смог запатентовать изобретение.

[Кэтрин Гриффин, куратор Британского автомобильного музея]:

«История электромобилей уходит корнями намного глубже, чем люди думают. Поэтому очень здорово праздновать 140-летие изобретения, которое свидетельствует о том, что электрические технологии существовали уже тогда».

Копия сделана из тех же материалов, что использовались при строительстве первого электромобиля. Современные только электромотор и батарея. Трицикл так же, как и оригинал, развивает скорость 16 километров в час.

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