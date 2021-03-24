Школьники в Чили каждый день ходят на гору, чтобы посещать онлайн-уроки

Каждый день два чилийских школьника берут рюкзаки и в сопровождении родителей отправляются на ближайший холм. Мама..

Каждый день два чилийских школьника берут рюкзаки и в сопровождении родителей отправляются на ближайший холм. Мама с папой помогают доставить туда стол и компьютер. И всё это не ради красивого вида. Просто это единственное место, где можно подключиться к мобильному интернету.

13-летний Андри и его 10-летний брат Мануэль до пандемии ходили в деревенскую школу в соседнем посёлке. Когда начался карантин, всех перевели на онлайн-обучение. Поскольку дома интернета у них нет, была опасность, что они отстанут от программы.

[Вероника Асола, мама школьников]:

«Меня очень удивило внимание. Когда я опубликовала фотографию, она быстро разлетелась». [Мануэль Ривьера, отец школьников]:

«Не думаю, что проблемы с интернетом только у нас. Тут много скотоводов. Думаю, у других семей тоже такие проблемы».

Высидеть все уроки под открытым небом непросто. Утром ещё терпимо. Но потом на солнце становится очень жарко.

Кроме того, интернет-связь не всегда хорошая. К тому времени как удаётся получить хороший сигнал, уроки уже заканчиваются.

[Андри Ривьера Асола, 13-летний школьник]:

«У нас перерыв – примерно полтора часа, чтобы можно было позавтракать. А то так можно умереть с голоду». [Мануэль Ривьера Асола, 10-летний школьник]:

«Теперь я очень скучаю по школе».

Впрочем, мальчики всё равно говорят, что им нравится жить на природе и ухаживать за животными.

[Андри Ривьера Асола, 13-летний школьник]:

«Мне очень нравятся козы. Мне нравится их кормить и поить. Когда они болеют, даю им лекарства. Вот почему я хочу стать ветеринаром».

Между тем, местные власти, узнав о положении семьи, уже изъявили желание обеспечить мальчикам более стабильную интернет-связь.

Более 80% чилийцев не имеют доступа к интернету. Особенно в отдалённых и изолированных областях.

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