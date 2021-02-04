Престижный балетный конкурс «Приз Лозанны» проходит онлайн

Каждый год в Лозанну приезжают десятки учащихся балетных школ из разных стран. Но в этот раз..

Каждый год в Лозанну приезжают десятки учащихся балетных школ из разных стран. Но в этот раз престижный конкурс «Приз Лозанны» проходит онлайн. Девять судей собираются вместе в бальном зале отеля, но сидят в масках и на расстоянии друг от друга.

В конкурсе участвуют 80 танцоров в возрасте от 15 до 18 лет. Шестерым финалистам вручат призы.

[Николя Ле Риш, член жюри]:

«Очень трогательно видеть этих танцоров, которые демонстрируют в своих видео радость, совершенство и страсть. Это просто изумительно. И кажется, будто путешествуешь по миру: из Южной Кореи перемещаешься в Японию, потом в США, а затем в Европу. Удивительно».

Исполнительный директор конкурса считает, что танцоры отлично подготовились, хотя и занимались дома.

[Кэтрин Брэнди, исполнительный директор конкурса]:

«Они танцевали в гараже или в гостиных, и у них высокий уровень исполнения. Они очень решительные. Поэтому, думаю, балет продолжит существовать».

Конкурс в Лозанне проводят уже почти пятьдесят лет. Победа в нём помогает юным танцорам начать карьеру.

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