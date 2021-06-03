Слониха в немецком зоопарке предскажет победителя матча на чемпионате Европы

В зоопарке Хагенбека в Гамбурге появилась слониха-оракул. 41-летняя Яшода предскажет победителя матча между Германией и Францией..

В зоопарке Хагенбека в Гамбурге появилась слониха-оракул. 41-летняя Яшода предскажет победителя матча между Германией и Францией на чемпионате Европы.

Игра состоится 15 июня. За день до этого Яшода вытянет из специальной коробки флажок. Если он будет немецким, значит победит Германия, в противном случае победа достанется Франции. Ну а два флажка будут означать ничью.

Смотрители зоопарка считают, что Яшода достаточно взрослая и опытная, чтобы разбираться в футболе. Тем более, здесь он в почёте. Слонята уже давно с удовольствием гоняют мяч по вольеру, словно настоящие футболисты.

Яшода родилась в дикой природе в Индии. Почти сразу она потеряла след своего стада. Рейнджеры отвезли слонёнка в зоопарк Майсура. В Германию Яшода приехала в 90-м году.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Он начнётся матчем между Турцией и Италией.

Короткая ссылка на эту страницу: