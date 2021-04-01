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Традиционные соревновании по Кок-бору прошли в Кыргызстане

Традиционные соревновании по Кок-бору прошли в Кыргызстане

В кыргызском селе Сокулук проходит трёхдневный турнир по Кок-бору. Эта конноспортивная игра заключается в том, чтобы..

Дата загрузки: 2021-04-01

В кыргызском селе Сокулук проходит трёхдневный турнир по Кок-бору. Эта конноспортивная игра заключается в том, чтобы отнять тушу козла и бросить её в ворота соперников, которые сделаны в виде казана.

[участник турнира]:
«Туша весит 35 килограммов. Когда она намокла, стала весить все 40. Почва глинистая и влажная. Туша тяжёлая, её трудно поднять. Удачи другим командам».

На турнир съехались 30 команд из разных уголков Кыргызстана.

[Бактыбек Райымкулов, организатор турнира]:
«Традиционная киргизская игра продолжается. Этой зимой мы проводили соревнования между разными деревнями и районами с участием людей разных поколений».

Кок-бору – это древняя игра народов Азии. В ней используют только жеребцов. От всадников требуется сила и выносливость, поэтому в основном в соревнованиях участвуют молодые мужчины.
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