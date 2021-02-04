Как мужчине удалось спасти от смерти бездомного щенка

Эта история произошла в Турции, в провинции Ризе. Омер Йилмаз, проходя мимо магазина, услышал зов о помощи. Когда он подошёл ближе, то увидел хозяина магазина, который держал на руках бездомного щенка.
Владелец магазина рассказал, что решил подкормить щенка, тот подавился и теперь не дышит. Сначала Омер попытался вытащить кусочек колбасы: он стучал по спине щенка и тёр его бока, но это не помогло. Затем поднёс щенка к раковине с проточной водой, помыл мордочку и сделал искусственное дыхание. Через несколько минут малыш задышал. Смотрите видео спасения.