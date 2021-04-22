Ярмарку в Севилье отменили: новый удар по индустрии фламенко в Испании

В эти дни в Севилье должен проходить масштабный фестиваль фламенко. Обычно устанавливают большие навесы, где танцуют,..

В эти дни в Севилье должен проходить масштабный фестиваль фламенко. Обычно устанавливают большие навесы, где танцуют, готовят традиционные блюда и продают всё, что связано с этим знаменитым танцем.

Но из-за пандемии масштабные мероприятия уже второй год подряд отменяют. Власти разрешили лишь празднично декорировать столицу Андалусии. Также некоторые местные жительницы выходят на прогулки в роскошных нарядах.

И хотя в Севилье слышны музыка и смех, многие работники сферы отмечают, что держатся из последних сил.

[Росио Самора, исполнительница фламенко]:

«Бизнес и экономика очень зависит от фестиваля, поэтому очень обидно, что его отменили».

На главной площади города может собраться максимум 600 человек. Здесь позволили установить 30 палаток, где продают цветы, веера, бижутерию, кастаньеты, обувь и, конечно, платья для танцев фламенко.

[Альба Гутьеррес, студентка]:

«Грустно. Но тут дело не только в чувстах. Многие зарабатывают на жизнь во время ярмарки в апреле».

Дизайнеры нарядов говорят, что еле держатся на плаву.

[Хосефа Гасул, дизайнер]:

«Коллекция этого года устареет. И теперь впереди ещё один год без работы. Уже второй. Даже если экономику запустят в сентябре, но ярмарки не было, значит не было и продаж. То есть мы не продадим ничего до следующего года».

Большинство компаний в индустрии – это семейные предприятия, состоящие из самозанятых работников, таких как модельеры, портные, флористы, фотографы и модели.

При этом исторически индустрия моды фламенко никогда не получала государственной помощи или субсидий.

Теперь все работники возлагают надежды на 2022 год.

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