В лондонском дворце Хэмптон-Корт проходит фестиваль тюльпанов

Во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне проходит фестиваль тюльпанов. К нему готовились с осени. Садовники посадили более..

Во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне проходит фестиваль тюльпанов. К нему готовились с осени. Садовники посадили более 105 тысяч луковиц разных сортов, в том числе – 60 редких.

[Грэм Дилламор, заместитель главного садовника]:

«Мы закончили примерно ко второй неделе октября. А зимой наблюдали за ними и оберегали от вредителей, чтобы луковицы остались в целости и сохранности. А потом ждали, когда придёт весна и они зацветут, потому что никогда не знаешь, зацветут ли они снова».

В Нижнем оранжерейном саду цветут самые редкие и уникальные тюльпаны. Именно здесь королева Мария II в конце XVII века выращивала экзотические растения. Тюльпаны тогда стоили очень дорого – как, например, сейчас стоит семейный автомобиль. Некоторые сорта сохранились до наших времён.

[Грэм Дилламор, заместитель главного садовника]:

«Некоторые сорта, высаженные у нас, датируются 1660 годом. Так что прошло более 300 лет с тех пор, как их посадили здесь в землю, и они стали расти и цвести. Теперь мы ими любуемся».

Минувший год для Хэмптон-Корта был трудным. Управляющий им благотворительный фонд «Исторические Королевские дворцы» понёс убытки в 100 миллионов фунтов стерлингов, руководство уволило 40% сотрудников и свернуло много проектов. Но сейчас туристы постепенно возвращаются.

[Никола Эндрюс, глава фонда «Исторические Королевские дворцы»]:

«Мы ожидаем, что посетителей будет больше, поскольку местные жители продолжают приходить. Также и другие британцы берут отпуска и, надеюсь, приезжают в Лондон. Лондон – отличное место для отдыха».

Дворец Хэмптон-Корт начали строить в 1514 году. Тогда он принадлежал кардиналу Томасу Уолси. Позже тот подарил дворец королю Генриху VIII. Долгое время здесь была загородная резиденция английских монархов. В конце XIX века королева Виктория открыла дворец для публики.

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