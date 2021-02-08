Где более 600 лет назад зародилось слово «карантин»
В это время года Венеция обычно полна туристов, которые приезжают на открытие карнавального сезона. Однако в..
Дата загрузки: 2021-02-08
В это время года Венеция обычно полна туристов, которые приезжают на открытие карнавального сезона. Однако в этот раз из-за коронавируса город пуст. При этом здесь до сих пор помнят эпидемию бубонной чумы, которая разразилась 600 лет назад. Кстати, слово «карантин» придумали в то время.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: