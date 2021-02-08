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Где более 600 лет назад зародилось слово «карантин»

Где более 600 лет назад зародилось слово «карантин»

В это время года Венеция обычно полна туристов, которые приезжают на открытие карнавального сезона. Однако в..

Дата загрузки: 2021-02-08

В это время года Венеция обычно полна туристов, которые приезжают на открытие карнавального сезона. Однако в этот раз из-за коронавируса город пуст. При этом здесь до сих пор помнят эпидемию бубонной чумы, которая разразилась 600 лет назад. Кстати, слово «карантин» придумали в то время.
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