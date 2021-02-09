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Боливийцы надеются, что травяные настои защитят их от коронавируса

Боливийцы надеются, что травяные настои защитят их от коронавируса

Боливийцы выстраиваются в очереди на рынке в Эль-Альто, чтобы пройти сеанс фитотерапии. Здесь можно зайти в..

Дата загрузки: 2021-02-09

Боливийцы выстраиваются в очереди на рынке в Эль-Альто, чтобы пройти сеанс фитотерапии. Здесь можно зайти в палатку и постоять в облаках пара, который исходит от настоя эвкалипта и ромашки. Также некоторые торговцы предлагают сделать ингаляцию.

[рыночный продавец]:
«Мы завариваем лекарственные растения, такие как эвкалипт, перец узколистный, цетрария заборная, ромашка, имбирь, лимон и чеснок. Они очищают дыхательные пути и помогают лёгким насытится кислородом. Это защищает от коронавируса».

Также на рынке можно купить различные травы либо готовые для заваривания травяные настои.

[рыночная продавщица]:
«Раньше мы не ценили эти растения. Но они очень хороши для лечения COVID-19. Это растение помогает при лихорадке».

Хотя боливийцы надеются на целебную силу трав, но современная медицина пока не доказала, что они способны защитить или вылечить от коронавируса.
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