Боливийцы надеются, что травяные настои защитят их от коронавируса

Боливийцы выстраиваются в очереди на рынке в Эль-Альто, чтобы пройти сеанс фитотерапии. Здесь можно зайти в..

[рыночный продавец]:

«Мы завариваем лекарственные растения, такие как эвкалипт, перец узколистный, цетрария заборная, ромашка, имбирь, лимон и чеснок. Они очищают дыхательные пути и помогают лёгким насытится кислородом. Это защищает от коронавируса».

Боливийцы выстраиваются в очереди на рынке в Эль-Альто, чтобы пройти сеанс фитотерапии. Здесь можно зайти в палатку и постоять в облаках пара, который исходит от настоя эвкалипта и ромашки. Также некоторые торговцы предлагают сделать ингаляцию.

Также на рынке можно купить различные травы либо готовые для заваривания травяные настои.

[рыночная продавщица]:

«Раньше мы не ценили эти растения. Но они очень хороши для лечения COVID-19. Это растение помогает при лихорадке».

Хотя боливийцы надеются на целебную силу трав, но современная медицина пока не доказала, что они способны защитить или вылечить от коронавируса.

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