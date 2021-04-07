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104-летняя колумбийка дважды победила коронавирус

104-летняя колумбийка дважды победила коронавирус

Медперсонал колумбийской больницы в Тунхе аплодисментами провожает 104-летнюю пациентку Кармен Эрнандес. Несмотря на преклонный возраст, она..

Дата загрузки: 2021-04-07

Медперсонал колумбийской больницы в Тунхе аплодисментами провожает 104-летнюю пациентку Кармен Эрнандес. Несмотря на преклонный возраст, она уже во второй раз победила COVID-19.

[Ямит Ноэ Уртадо, сотрудник больницы]:
«104-летняя пациентка провела в больнице 21 день. Наши врачи классифицировали этот случай как повторное заражение. К счастью, женщина справилась с болезнью хорошо».

Первый раз Кармен заболела в июне прошлого года. В феврале долгожительницу вакцинировали, а в начале марта она снова заразилась коронавирусом.

[Хина Гомес, сотрудница дома престарелых]:
«Эта пожилая пациентка очень сильная, поскольку дважды смогла победить вирус. В первый раз её лечили в доме престарелых. В этот раз женщину приняла больница Канелонес».

Колумбийку отвезли обратно в дом престарелых, где она живёт уже 25 лет.
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