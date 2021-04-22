Новый вид насекомого назвали в честь коронавируса

Косовский исследователь Халил Ибрагими надеется, что эти насекомые изменят отношение людей к окружающей среде. Он говорит,..

Косовский исследователь Халил Ибрагими надеется, что эти насекомые изменят отношение людей к окружающей среде.

Он говорит, что карантинные ограничения во время пандемии в какой-то степени принесли пользу. Он смог завершить своё исследование, рассказать людям о загрязнении рек в его стране, а также назвал новый вид насекомого в честь COVID.

Доцент факультета естественных наук Приштинского университета Ибрагими работает над исследованием вида насекомых отряда ручейников, который обнаружили в национальном парке «Бьешкет-э-Нямуна». Его назвали Potamophylax coronavirus.

Вид оказался эндемичным для парка в 120 километрах к западу от столицы Приштины. Ибрагими обнаружил, что он сильно отличается от других видов на Балканах. Так, он значительно меньше по размеру и обитает в другой среде: на открытой местности на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

[Халил Ибрагими, исследователь]:

«Новый вид был обнаружен во время пандемии, поэтому мы хотели связать его с тем временем, когда он был обнаружен. Обычно, когда находят новые виды, их связывают либо с местом, откуда они происходят, либо с чем-то, что относится к тому времени».

Общая экологическая ситуация в Косово ухудшилась за последние годы из-за увеличения объёмов строительства, дорожного движения и промышленного загрязнения. Кроме того, сказался и план правительства по продвижению малых гидроэлектростанций в качестве альтернативного источника энергии.

[Халил Ибрагими, исследователь]:

«Мы хотели провести параллель с другой пандемией, которая происходит на реках Косова и Балкан в целом. Реки всё больше загрязняются, часто даже из-за гидроэлектростанций, которые оказывают такое же влияние на виды, обитающие в реках, что и коронавирус – на человечество».

Теперь Ибрагими призывает людей активнее защищать водоёмы от сточных вод и отходов.

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