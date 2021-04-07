Умерших от коронавируса в мире – уже более 3 млн

Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило печальный рубеж в 3 миллиона. Таковы результаты подсчётов..

Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило печальный рубеж в 3 миллиона. Таковы результаты подсчётов информагентства «Рейтер».

Суточное число умерших продолжает расти в таких странах, как Бразилия и Индия.

По данным информагентства, чтобы превысить цифру в 2 миллиона смертей, миру понадобился год. Третий миллион был достигнут всего за три месяца.

Органы здравоохранения винят в этом появление более заразных вариантов вируса, которые впервые обнаружили в Великобритании и Южной Африке. Ещё одна причина: люди устали от запретов и меньше соблюдают карантинные ограничения.

Если смотреть по частям света, больше всего людей умерло от COVID-19 в Европе – почти 1 миллион 100 тысяч человек. Если говорить об отдельных странах, самый высокий показатель – в США. Там умерло 550 тысяч пациентов. Это почти пятая часть всех смертей от коронавируса в мире.

Что касается суточных показателей, в настоящее время больше всего людей умирает в Бразилии. Индия же на днях вышла на второе место после США по суточному числу новых заражённых – более ста тысяч в день.

По данным научного издания «Наш мир в цифрах», первую дозу вакцины от коронавируса получили 4,75% населения Земли. ВОЗ призывает развитые страны мира помогать с вакцинацией бедным государствам.

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