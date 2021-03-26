На ярмарке желаний боливийцы просят о здоровье и покупают миниатюрные вакцины

Боливийцы отмечают праздник «Аласитас». В этом году на ярмарке желаний в Ла-Пасе появились «антиковидные» талисманы. Торговцы..

[Патрисия Гомес, рыночная продавщица]:

«Вакцины нам доставили. Все это помогает нам пережить пандемию, из-за которой многие умерли от COVID-19. Так что это означает, что у всех появилось лекарство. Здесь мы дарим людям немного надежды».

Боливийцы отмечают праздник «Аласитас». В этом году на ярмарке желаний в Ла-Пасе появились «антиковидные» талисманы. Торговцы предлагают миниатюрные респираторы, вакцины и тесты на коронавирус с отрицательным результатом.

На ярмарке можно купить крошечные дома и машины и даже дипломы и брачные свидетельства. После этого мечту в миниатюре нужно повесить на фигурку божества Экеко либо положить рядом с ней и ждать исполнения желаний.

[жительница Ла-Паса]:

«Я попросила крепкого здоровья, а также того, чего мы все просим: денег, дом и прочего. Но для нас самое главное – наше здоровье и здоровье близких. И мы надеемся, что эта пандемия станет просто плохим воспоминанием».

Индейцы отмечают праздник «Аласитас» уже много веков. Он зародился среди народов плато Альтиплано в Андах. А Экеко у них считается богом плодородия, изобилия и радости.

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