В Непале быстро распространяется индийский штамм коронавируса

В Непале быстро растёт число заражённых COVID-19. Врачи считают, что всему виной мутировавший штамм коронавируса из..

В Непале быстро растёт число заражённых COVID-19. Врачи считают, что всему виной мутировавший штамм коронавируса из соседней Индии. Он ещё более заразный, чем британский, южноафриканский и бразильский варианты.

В воскресенье в гималайской стране выявили более трёх тысяч новых заражённых. Это самый высокий показатель для Непала в этом году.

В столице Катманду больницы уже работают на пределе возможностей. «Скорые» с пациентами выстраиваются в очереди.

[Биджая Адхикари, жена пациента с COVID-19]:

«Мы привезли мужа в больницу на «скорой», потому что ему было трудно дышать. Врачи к нему не приходили. Все заняты». [Шер Бахадур Пун, зав. отделением больницы в Катманду]:

«Сейчас все больничные койки заняты. Это начало ещё одной волны. Мы немного удивлены, потому что люди заражаются и заболевают очень быстро, и их нужно везти в больницу. Сложно сказать, что будет, когда пандемия достигнет пика».

Кампанию по вакцинации в Непале начали в январе. Индийскими и китайскими вакцинами привили почти два миллиона человек.

При этом в ВОЗ предупреждают, что индийский штамм коронавируса заразен для привитых и переболевших, поскольку устойчив к антителам.

Врачи опасаются, что с таким развитием событий с распространением COVID-19 Непал быстро превратится в Индию в миниатюре.

В целом в Непале за всё время пандемии выявили более 307 тысяч заражённых. Более 3600 человек скончались. В стране проживает 28 миллионов человек.

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