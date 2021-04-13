Новый тест определяет коронавирус, сканируя глаз человека

Мюнхенская компания надеется начать новую эру тестирования на COVID-19. Она разработала приложение на смартфоне, которое сканирует..

Мюнхенская компания надеется начать новую эру тестирования на COVID-19. Она разработала приложение на смартфоне, которое сканирует глаз пользователя и в течение трёх минут определяет, болен ли он. При этом, как говорят создатели, точность теста превышает 95%.

Приложение разрабатывала немецкая компания Semic RF вместе с американскими специалистами. Разработчики уже ждут одобрения со стороны регулирующих органов, чтобы в конце следующего месяца выпустить приложение на рынок.

Программа использует фотографию глаза, сделанную на смартфон, и идентифицирует вирус с помощью симптоматического воспаления, называемого «розовый глаз».

[Вольфганг Грубер, исполнительный директор Semic RF]:

«Специалисты поняли, что существует связь между COVID-19 и так называемым синдромом «розового глаза». Мы исследуем цвет склеры, то есть белой области вокруг зрачка, а не радужную оболочку. Их часто путают. Нам удалось выделить розовый цвет при COVID-19, который отличается более чем от двух миллионов различных розовых оттенков».

С помощью приложения уже протестировали более 70 тысяч человек. Коронавирус определяли с точностью до 97%. При этом приложение за секунду может обрабатывать до миллиона сканов.

В будущем эту опцию хотят использовать, чтобы быстро выявлять заражённых на массовых мероприятиях, таких как концерты или футбольные матчи.

[Вольфганг Грубер, исполнительный директор Semic RF]:

«Приложение уже готово к использованию. Мы уже можем выполнять до миллиона сканирований каждую секунду, и можем дополнять программу по своему усмотрению».

Пока планируется продавать подписку на приложение для частных компаний. Её стоимость составит около 570 долларов в месяц. Позже хотят выпустить версию теста для частных пользователей.

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