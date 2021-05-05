В крупнейшем штате Австралии впервые за месяц зарегистрировали заражённого коронавирусом
В самом густонаселённом штате Австралии Новом Южном Уэльсе впервые за последний месяц выявили новый случай COVID-19...
Дата загрузки: 2021-05-05
[Керри Чант, главный санврач Нового Южного Уэльса]:
«Этот мужчина не выезжал за границу, не работал в пограничной службе или там, где отбывают карантин, не посещал больниц. То есть пока не понятно, где он заразился».
Медики намерены провести тщательные анализы, чтобы попытаться найти источник инфекции. Также властям придётся отслеживать контакты заражённого. Мужчина до сдачи теста на коронавирус успел побывать в ресторанах, кинотеатре, магазине и на станции технического обслуживания в восточном пригороде Сиднея.
Австралии удалось сдержать эпидемию с помощью закрытия границ и систем быстрого отслеживания контактов заражённых, а также благодаря тому, что власти оперативно вводили режим изоляции, когда это было необходимо.
Также недавно правительство страны запретило въезд всем путешественникам из Индии, где распространяется высокозаразный штамм коронавируса. В Австралию не могут вернуться и собственные граждане. Тем, кто попытается прилететь с пересадками через третьи страны, грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.
В Австралии в общей сложности выявлено 29 тысяч случаев COVID-19. Скончались 910 человек. При этом с января не было ни одного случая смерти от коронавируса.
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