В крупнейшем штате Австралии впервые за месяц зарегистрировали заражённого коронавирусом

[Керри Чант, главный санврач Нового Южного Уэльса]:

«Этот мужчина не выезжал за границу, не работал в пограничной службе или там, где отбывают карантин, не посещал больниц. То есть пока не понятно, где он заразился».

В самом густонаселённом штате Австралии Новом Южном Уэльсе впервые за последний месяц выявили новый случай COVID-19. Коронавирусом заразился 50-летний мужчина из Сиднея. При этом власти предполагают, что передача могла произойти от кого-то из местных жителей.

Медики намерены провести тщательные анализы, чтобы попытаться найти источник инфекции. Также властям придётся отслеживать контакты заражённого. Мужчина до сдачи теста на коронавирус успел побывать в ресторанах, кинотеатре, магазине и на станции технического обслуживания в восточном пригороде Сиднея.

Австралии удалось сдержать эпидемию с помощью закрытия границ и систем быстрого отслеживания контактов заражённых, а также благодаря тому, что власти оперативно вводили режим изоляции, когда это было необходимо.

Также недавно правительство страны запретило въезд всем путешественникам из Индии, где распространяется высокозаразный штамм коронавируса. В Австралию не могут вернуться и собственные граждане. Тем, кто попытается прилететь с пересадками через третьи страны, грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

В Австралии в общей сложности выявлено 29 тысяч случаев COVID-19. Скончались 910 человек. При этом с января не было ни одного случая смерти от коронавируса.

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