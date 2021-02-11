Деревня под названием «Возлюбленный» – самое романтичное место Великобритании

Небольшая деревня Ловер в английском графстве Уилтшир – наверное, одно из самых романтичных мест в Великобритании. В преддверии Дня святого Валентина здесь можно увидеть десятки туристов, которые приезжают, чтобы отправить отсюда поздравительную открытку с местным штампом.

Причина такой популярности – в названии этой деревни. С английского «ловер» переводится как «возлюбленный» или «возлюбленная».

В этом году из-за коронавирусных ограничений все заказы принимают онлайн. При этом в деревне своей почтовой службы нет. Все заказы обрабатывают волонтёры на дому.

[Ник Гиббс, волотнёр]:

«Услуга довольно давняя. Её основали ещё тогда, когда у нас была собственная почта. Люди отправляли сюда открытки, чтобы на них поставили штамп Ловера. Но всё прекратилось 15 лет назад, когда почта закрылась. Мы решили возродить почту святого Валентина, чтобы собирать деньги на благотворительность и помогать местному сообществу. Мы делаем это последние пять лет».

В этом году услуга ещё актуальнее, ведь тысячи семей остаются дома и не могут встретиться с родственниками.

[Кэти Смолл, жительница Великобритании]:

«Очень важно взять карандаш и бумагу и написать несколько строк о том, как ты соскучился по всем, как ты всех ценишь и ждёшь возможности их увидеть». [Фрейзер Смолл, житель Великобритании]:

«Дедушка, счастливого Дня святого Валентина. Я надеюсь, что смогу поиграть в твоём саду и доме. Увидимся. С любовью, Фрейзер». [Хьюго Смолл, житель Великобритании]:

«Я сделал открытку для бабушки. Тут написано, что я по ней скучаю и очень хочу снова пойти к ней в гости».

Открытку из Ловера можно заказать за 7,5 долларов. На ней напишут личное послание от вас, запечатают в конверт и поставят штамп.

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