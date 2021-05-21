На самой высокой вершине Германии снова открылся ресторан

Ресторан на вершине Цугшпитце – самой высокой точке Германии – снова ждёт гостей. Из-за пандемии и..

Ресторан на вершине Цугшпитце – самой высокой точке Германии – снова ждёт гостей. Из-за пандемии и карантинных мер он не работал полгода.

Смотровая площадка, лестницы и само заведение утопают в снегу. Несмотря на это, продано уже полторы тысячи билетов на посещение. Гости добираются до вершины по канатной дороге.

[Маттиас Штойх, сотрудник компании Zugspitzbahn]:

«Наши кабины-гондолы вмещают до 120 человек, но думаю, мы пока будем перевозить по 50 или 60 пассажиров. Поездка длится десять минут. В гондолах очищается воздух, при этом все должны быть в масках».

Для посещения ресторана гостям необходимо иметь документ об отрицательном тесте на коронавирус, вакцинации или о том, что они уже переболели «ковидом».

В само заведение можно зайти только для того, чтобы сделать заказ. Несмотря на мороз, все блюда подают на открытую террасу.

Высота Цугшпитце – почти 3000 метров. Вершина находится в баварской деревне Грайнау рядом с границей Австрии.

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