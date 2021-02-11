Плотное прилегание и двойной слой: в США рассказали, как увеличить эффективность масок

Маска должна плотно прилегать к лицу. А использование двух масок значительно сокращает риск заражения коронавирусом. К..

Маска должна плотно прилегать к лицу. А использование двух масок значительно сокращает риск заражения коронавирусом. К таким выводам в ходе лабораторных экспериментов пришли американские исследователи.

Тесты проводил Центр по контролю заболеваний США в январе. Они показали, что интенсивность воздействия потеницально заражённых аэрозолей сокращается на 90%.

[Рошель Валенски, глава Центров по контролю заболеваний США]:

«Исследования показали, что ношение любого типа маски – лучше, чем не ношение маски. Если маска хорошо прилегает, то это лучше блокирует капельки влаги, а также то, сколько капелек попадает на других людей».

Эксперименты показали, что нетканая маска для медицинских процедур блокирует 42% капелек влаги, а тканевая маска – более 44%. Если же их сочетать, то уровень защиты от аэрозольных частиц повышается до 92%.

[Рошель Валенски, глава Центров по контролю заболеваний США]:

«Основываясь на новой информации, Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил информацию о масках для общественности на своём веб-сайте, предоставив новые варианты того, как лучше подогнать маску под размеры. Так, маску следует носить к фиксатором на носу, а также затягивать резинки».

Главный инфекционист США также рассказал о распространении в США разных вариаций COVID-19.

[Энтони Фаучи, главный инфекционист США]:

«Штамм B117 в различных его вариациях становится широко распространённым в США. Он неравномерно распределён по всей территории страны. Южноафриканский вариант 351 выявили в некоторых штатах всего у нескольких людей. Но, скорее всего, он распространён шире, у нас просто нет полной последовательности генома для выявления».

Тем временем, правительство США объявило, что планирует построить в штате Техас центры по массовой вакцинации населения. На каждом пункте смогут делать до 10 тысяч прививок в день. Работу они начнут уже 22 февраля.

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