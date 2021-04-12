Города на карибском острове Сент-Винсент укрыло толстым слоем пепла: проснулся вулкан
Многие города на карибском острове Сент-Винсент покрылись толстым слоем пепла, включая столицу Кингстаун. В серый окрасились..
Дата загрузки: 2021-04-12
Из опасной зоны эвакуировали около 16 тысяч человек. При этом премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин заявил, что на круизные лайнеры для эвакуации пускают только вакцинированных от коронавируса жителей. Людей размещают во временных убежищах.
Во многих районах из-за пепла перекрыли водоснабжение и отключили электричество.
[Билл, спасатель]:
«Наша община опирается на сельское хозяйство, поэтому если такое продолжится ещё 3-4 месяца, то в этой части страны жить людям станет очень трудно».
Вулкан Суфриер – один из самых древних в Вест-Индии. Ему 60 миллионов лет. В предыдущий раз он давал о себе знать в 1979 году.
На острове Сент-Винсент живёт около 116 тысяч человек. Как вулкан будет вести себя дальше, пока неизвестно. Учёные предупреждают, что извержение может продлиться несколько недель.
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