Города на карибском острове Сент-Винсент укрыло толстым слоем пепла: проснулся вулкан

Многие города на карибском острове Сент-Винсент покрылись толстым слоем пепла, включая столицу Кингстаун. В серый окрасились дома, автомобили и дороги. В пятницу здесь произошло извержение вулкана, который бездействовал более 40 лет.

Из опасной зоны эвакуировали около 16 тысяч человек. При этом премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин заявил, что на круизные лайнеры для эвакуации пускают только вакцинированных от коронавируса жителей. Людей размещают во временных убежищах.

Во многих районах из-за пепла перекрыли водоснабжение и отключили электричество.

[Билл, спасатель]:

«Наша община опирается на сельское хозяйство, поэтому если такое продолжится ещё 3-4 месяца, то в этой части страны жить людям станет очень трудно».

Вулкан Суфриер – один из самых древних в Вест-Индии. Ему 60 миллионов лет. В предыдущий раз он давал о себе знать в 1979 году.

На острове Сент-Винсент живёт около 116 тысяч человек. Как вулкан будет вести себя дальше, пока неизвестно. Учёные предупреждают, что извержение может продлиться несколько недель.

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