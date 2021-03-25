Мать и дочь нашли бизнес-нишу и плетут австралийкам африканские косички

В этом салоне красоты в австралийском городе Дарвин делают причёски, которые раньше вряд ли можно было..

В этом салоне красоты в австралийском городе Дарвин делают причёски, которые раньше вряд ли можно было увидеть на головах местных жительниц.

Заведение открыли мать и дочь, эмигрировавшие из Кении. Они плетут африканские косички.

[Кристина Куте, владелица салона красоты]:

«Если приходите к нам делать причёску, то проведёте здесь почти целый день. Можно сказать, что это день свидания с нами. Приносите с собой обед».

Мать Кристины переехала из Кении в Австралию со своими шестью детьми в 2004 году. Её муж погиб, и у семьи не осталось источников дохода.

[Джин Куте, владелица салона красоты]:

«Я сказала, что нужно переехать, и что Бог нам поможет. У меня не было мужа, не было ничего. Но Всевышний есть, и благодаря Ему я здесь».

Когда семья приехала в Дарвин, Кристин пыталась найти салон, где можно бы было заплести косички. Но такого не было. В этом она увидела бизнес-возможность.

[Кристина Куте, владелица салона красоты]:

«Парикмахеры боялись меня записывать, поскольку у них не было опыта в плетении африканских косичек».

Обычно на волосы накладывают искусственные пряди разных цветов.

[Кристина Куте, владелица салона красоты]:

«Это возможность каждый день делать волосы другого цвета. Сегодня я могу носить длинные волосы, а завтра короткие. В этом и заключается красота».

Желающих сделать такую причёску оказалось много.

[Кейт Николас, клиентка]:

«Я запаслась терпением, так что всё хорошо».

Джин говорит, что переехала в Австралию из-за личной трагедии. Однако её африканское наследие помогло ей стать успешной в чужой стране.

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