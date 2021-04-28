В Брисбене светофорные шкафы превращают в произведения искусства
На улице Брисбена перед художницей позирует пернатая модель – огромный белый какаду. Его портрет теперь скрашивает..
Дата загрузки: 2021-04-28
[Таня Ривера, жительница Брисбена]:
«Эта птица приносит много радости каждому, кого встречает. Поэтому я хочу поделиться этой радостью со всеми».
Художница рисует попугая добровольно.
[Киана Килфорд, художница]:
«Я взяла кисти во время карантина просто от скуки. Так всё и началось».
Проект по украшению светофорных шкафов запустили в Брисбене 22 года назад.
[Криста Адамс, заместитель мэра Брисбена]:
«Идея не только в том, чтобы украсить город и создать галерею для проезжающих машин. Это также помогает предотвратить вандализм».
В этом году нужно разрисовать 70 светофорных шкафов. Художников отбирают на конкурсной основе. Представить свои идеи могут как профессионалы, так и любители. Для дизайнера Тамары Шейве вдохновением стали фрукты.
[Тамара Шейве, графический дизайнер]:
«Я прожила в этом городе довольно долго, поэтому для меня очень важно внести свой вклад, поскольку я знаю, как это сделать».
Идея украшать светофорные шкафы прижилась и в других городах по всему миру.
[Криста Адамс, заместитель мэра Брисбена]:
«Подражание – лучший комплимент. Возможно, идея уже не уникальна, но мы довольны этим».
Шкафы перекрашивают каждые пять-шесть лет. За прошедшие годы в проекте поучаствовали более 5000 добровольцев.
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