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Улицы Бонна нарядились в розовое платье из вишнёвых цветов

Улицы Бонна нарядились в розовое платье из вишнёвых цветов

Улицы старого города в немецком Бонне утопают в вишнёвом цвете. Обычно деревья в розовых нарядах привлекают..

Дата загрузки: 2021-04-12

Улицы старого города в немецком Бонне утопают в вишнёвом цвете. Обычно деревья в розовых нарядах привлекают туристов со всего мира, но в этом году любуются ими в основном местные путешественники.

[туристка]:
«Я приехала сюда впервые, прожив в Германии 30 лет. Мы хотели побывать здесь в прошлом году, но тогда всё было закрыто, поэтому мы не смогли. Так что любуемся цветением первый раз, и оно прекрасно».

[туристка]:
«Мы пришли посмотреть на вишни и проверить, все ли зацвели. Я приехала две недели назад, и на прошлой неделе вишни ещё не были такими красивыми, поэтому я решила полюбоваться ими сейчас».

Вишнёвые деревья посадили в Бонне более 30 лет назад. В этом году цветение запоздало из-за неожиданного похолодания и снегопада.
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