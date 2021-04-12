Улицы Бонна нарядились в розовое платье из вишнёвых цветов

[туристка]:

«Я приехала сюда впервые, прожив в Германии 30 лет. Мы хотели побывать здесь в прошлом году, но тогда всё было закрыто, поэтому мы не смогли. Так что любуемся цветением первый раз, и оно прекрасно». [туристка]:

«Мы пришли посмотреть на вишни и проверить, все ли зацвели. Я приехала две недели назад, и на прошлой неделе вишни ещё не были такими красивыми, поэтому я решила полюбоваться ими сейчас».

Улицы старого города в немецком Бонне утопают в вишнёвом цвете. Обычно деревья в розовых нарядах привлекают туристов со всего мира, но в этом году любуются ими в основном местные путешественники.

Вишнёвые деревья посадили в Бонне более 30 лет назад. В этом году цветение запоздало из-за неожиданного похолодания и снегопада.

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