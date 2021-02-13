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Как лисёнка возвращали в дикую природу

Как лисёнка возвращали в дикую природу
Как лисёнка возвращали в дикую природу

Джин с дочкой обнаружили у себя во дворе лисёнка. Он застрял между стеной и забором и не мог выбраться.

Джин пришлось надеть толстые перчатки и окопать землю вокруг лисёнка, чтобы вытащить его. Малыш настолько ослаб, что не мог держать голову. Джин объяснила дочке, что нельзя держать лисёнка дома в качестве домашнего животного и нужно вернуть его маме-лисе. Она позвонила в центр помощи диким животным, но из-за пандемии он не работал.

Джин решила сама позаботиться о пострадавшем детёныше. Она завернула его в одеяло и дала тёплое питьё. Малыш почувствовал себя лучше. Он смог встать на ноги и прогуляться по дому. Лисёнка назвали Фокси. С каждым днём он набирался сил.

Когда Фокси окреп, на ночь его оставили во дворе под коробкой. Джейн надеялась, что за ним придёт мама-лиса.

На следующее утро во дворе дома всё было вверх дном. Джейн поняла, что лиса приходила и искала лисёнка. В конце концов, она нашла его через два дня и утащила в лес.

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