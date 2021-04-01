В Колумбии выпустили в дикую природу спасённого андского медведя. Самка попала в руки ветеринаров в январе..

В Колумбии выпустили в дикую природу спасённого андского медведя. Самка попала в руки ветеринаров в январе прошлого года. Ей дали кличку Пенсильвания.

Десятилетняя медведица страдала от истощения и весила всего 30 килограммов. Кроме того, у неё были сломаны зубы.

[Клаудия Ривера, биолог]:

«Более года Пенсильвании помогали восстановиться медики и стоматологи. Ей заменили сломанные зубы протезами».

За год медведица набрала 20 килограммов и теперь может выжить на воле. Её выпустили в охраняемый природный заповедник. При этом надели ошейник с GPS-трекером.

[Даниэль Родригес, представитель организации Fundacion Wii]:

«Мы хотим, чтобы она год ходила в ошейнике. Он даст нам информацию о её местонахождении, о том, где она бывает и как использует свою среду обитания».

Андские медведи обитают только в Южной Америке. Их осталось немного, и они занесены в Красную книгу.

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