Спасённое животное оказалось не собакой

Жительница Калифорнии Шэрон Бертоцци обнаружила возле порога своего дома тощую бездомную собаку. Её постоянно трясло, и она не собиралось никуда уходить. Женщина позвонила в службу помощи животным города Фолсом.

Сотрудники службы забрали пса. «Сначала мы подумали, что это старая, очень больная собака», – написали они на своей страничке в Facebook. «Но рассмотрев её получше, мы поняли, что это молодой койот».

Койота назвали Принцесса. У животного выявили кожное заболевание, вызванное клещами. Из-за этого у него и выпадала шерсть. Койота стали лечить.

Затем Принцессу перевезли в центр в Лумисе, который занимается дикими животными. Там были ещё два койота, это помогало Принцессе быстрее выздоравливать.