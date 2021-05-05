Телеканал NTD

Спасённое животное оказалось не собакой

Спасённое животное оказалось не собакой
Спасённое животное оказалось не собакой

Жительница Калифорнии Шэрон Бертоцци обнаружила возле порога своего дома тощую бездомную собаку. Её постоянно трясло, и она не собиралось никуда уходить. Женщина позвонила в службу помощи животным города Фолсом.

Сотрудники службы забрали пса. «Сначала мы подумали, что это старая, очень больная собака», – написали они на своей страничке в Facebook. «Но рассмотрев её получше, мы поняли, что это молодой койот».

Койота назвали Принцесса. У животного выявили кожное заболевание, вызванное клещами. Из-за этого у него и выпадала шерсть. Койота стали лечить.

Затем Принцессу перевезли в центр в Лумисе, который занимается дикими животными. Там были ещё два койота, это помогало Принцессе быстрее выздоравливать.

Когда Принцесса окончательно выздоровела и набрала вес, её выпустили в дикую природу вместе с другими койотами.

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