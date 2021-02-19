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Как фигуристка каталась среди дикой природы. Видео

Как фигуристка каталась среди дикой природы. Видео
Как фигуристка каталась среди дикой природы. Видео

Канадская фигуристка Элизабет Патнэм для катания на коньках в 2015 году выбрала озеро Виджен. Оно расположено среди гор в провинции Британская Колумбия.

Пилот Брэдли Фризен не только доставил фигуристку на вертолёте к озеру, но и снял с высоты видео. Смотрите, как катается Элизабет среди дикой природы.

Элизабет Гейл Патнэм выступала в парном катании с Шоном Виртцем. Они стали бронзовыми призерами чемпионата «Четырёх континентов» 2006 года и двукратными бронзовыми призёрами национальной сборной Канады (2003–2004 гг).

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