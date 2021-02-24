На Калимантане выпустили в дикую природу 10 спасённых орангутанов

На острове Калимантан в Индонезии выпустили в дикую природу десять редких орангутанов. Ранее всех их, включая..

[Виви Деви Санти, ветеринар]:

«Во время реабилитации Ненуах отлично восстанавливалась. Она легко общалась с другими орангутангами и активно исследовала территорию».

На острове Калимантан в Индонезии выпустили в дикую природу десять редких орангутанов. Ранее всех их, включая 19-летнюю самку Ненуах, спасли из неволи. Её привезли в индонезийский центр реабилитации орангутанов из Таиланда.

В общей сложности в дикую природу выпустили пятерых самцов, три самки и двух детёнышей. В лесную чащу животных доставили на вертолёте.

[Дэнни Курниаван, сотрудник Фонда спасения орангутанов Борнео]:

«Вертолёт – наилучший транспорт для перевозки орангутанов во время пандемии. Мы направляемся в Букит-Батикап, в холмистую местность, и дорога (на машинах) может занять три дня. Нам пришлось бы проезжать через деревни, и риск передачи COVID-19 мог бы увеличиться».

Калимантанские орангутаны находятся на грани исчезновения. Они обитают в дождевых лесах и всю жизнь проводят на деревьях.

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