В Боливии выпустили в дикую природу спасённого андского кондора
В горах Боливии выпустили в дикую природу андского кондора. В конце марта местные фермеры нашли птицу..
Дата загрузки: 2021-04-22
[Магуин Эррера, замминистра окружающей среды]:
«Жители сообщили, что кондор сидит на земле недалеко отсюда. Узнав об этом, мы в соответствии с правилами его подобрали и отвезли в природный парк «Вести-Пакос»».
Пятилетнего самца лечили несколько недель. Теперь он снова здоров и может вернуться к самостоятельной жизни. На кондора надели GPS-трекер, который поможет наблюдать за птицей.
Андские кондоры обитают в горах Южной Америки. Это самые крупные летающие птицы в Западном полушарии. В дикой природе насчитывается десять тысяч андских кондоров. Они живут до 50 лет, а в неволе могут дожить до 70.
Эти птицы размножаются медленно. Они откладывают одно яйцо, реже – два, раз в полтора или два года. Птенца растят оба родителя.
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