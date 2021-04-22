В Боливии выпустили в дикую природу спасённого андского кондора

[Магуин Эррера, замминистра окружающей среды]:

«Жители сообщили, что кондор сидит на земле недалеко отсюда. Узнав об этом, мы в соответствии с правилами его подобрали и отвезли в природный парк «Вести-Пакос»».

В горах Боливии выпустили в дикую природу андского кондора. В конце марта местные фермеры нашли птицу в очень плохом состоянии. Они сообщили о кондоре сотрудникам заповедника «Вести-Пакос».

Пятилетнего самца лечили несколько недель. Теперь он снова здоров и может вернуться к самостоятельной жизни. На кондора надели GPS-трекер, который поможет наблюдать за птицей.

Андские кондоры обитают в горах Южной Америки. Это самые крупные летающие птицы в Западном полушарии. В дикой природе насчитывается десять тысяч андских кондоров. Они живут до 50 лет, а в неволе могут дожить до 70.

Эти птицы размножаются медленно. Они откладывают одно яйцо, реже – два, раз в полтора или два года. Птенца растят оба родителя.

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