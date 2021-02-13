В Ираке выпустили в дикую природу спасённых редких медведей

В Ираке благотворительная организация спасла шесть сирийских бурых медведей. Их держали в неволе в частных домах...

В Ираке благотворительная организация спасла шесть сирийских бурых медведей. Их держали в неволе в частных домах. Некоторых владельцы согласились просто отдать животных, а за некоторых пришлось немного заплатить.

Всех медведей решили выпустить на склоне горы Гара в Иракском Курдистане.

[Бланд Брифкани, глава благотворительной организации]:

«Мы выбрали это место, потому что медведи любят высокогорье и снег. Мы привезли животных из разных мест Ирака и Курдистана: из Басры, Амары и Эрбиля».

Сирийские бурые медведи – исчезающий вид. В дикой природе осталось примерно 150 особей. В Ираке этим животным угрожает браконьерство. При этом власти не принимают мер для защиты хищников.

[Сулейман Саид, ветеринар и зоозащитник]:

«Ирак пережил множество бедствий, разрушений и войн, и здесь процветает браконьерство. Все дикие животные находятся под угрозой исчезновения, а некоторые уже вымерли».

В последние годы в стране появилась тревожная мода держать дома медведей, тигров и львов. Зоозащитники этого не одобряют и стараются спасти животных. Однако ветеринары, хотя и согласны с ними, но считают, что хищников нельзя сразу выпускать на волю.

[Сулейман Саид, ветеринар и зоозащитник]:

«Эти животные, к сожалению, травмированы. Они жили в домах, клетках и зоопарках. Их нужно помещать в реабилитационные центры, потому что они забыли, как заботиться о себе, добывать пищу, искать воду и убежище, забыли, как защищаться».

Сирийский бурый медведь – это подвид бурого медведя. Эти хищники обитают в горах Ближнего Востока.

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