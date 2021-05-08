В заповеднике ЮАР cпиливают рога носорогам, чтобы спасти их от браконьеров

Рейнджеры заповедника Балуле в ЮАР выезжают на охоту. Они разыскивают носорогов по всему природному парку. Их..

Рейнджеры заповедника Балуле в ЮАР выезжают на охоту. Они разыскивают носорогов по всему природному парку. Их задача – спилить животным рога. Такая мера поможет спасти носорогов от браконьеров.

[Шерон Хойсманн, директор заповедника]:

«Мы решили спилить рога всем носорогам в Балуле, поскольку они в большой опасности. Мы отпилим рога каждому животному, даже самкам и их детёнышам».

Последние десять лет в ЮАР успешно противостояли браконьерству, и в 2020 году погибло менее 400 носорогов. Но теперь, когда некоторые страны начали снимать карантинные ограничения на поездки, случаи браконьерства участились.

[Джо Шоу, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:

«Карантинные меры касались разных областей, были запрещены международные и даже местные поездки, и это препятствовало перевозке рогов. Возможно, даже ограничение на посещение заповедников уменьшило объём информации, которую хотели бы получить преступные организации, ищущие рога носорогов».

По словам защитников природы, случаи браконьерства участились в ноябре прошлого года. Пока специалисты не говорят, сколько животных погибло. Министерство окружающей среды ЮАР должно опубликовать данные за первое полугодие летом.

Рога носорога используют для создания драгоценных изделий, а также в китайской традиционной медицине. Считается, что рога обладают целебными свойствами, но научного подтверждения этому нет.

Браконьеры в основном усыпляют носорогов, отпиливают им рога и не обрабатывают рану должным образом. В итоге животные истекают кровью и умирают.

В 1977 году охоту на носорогов с целью добычи рогов запретили, однако браконьерство искоренить пока не удалось. В ЮАР насчитывается всего лишь 16 тысяч этих животных, и популяция сокращается. Южноафриканские рейнджеры постоянно патрулируют заповедники, чтобы защитить носорогов.

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