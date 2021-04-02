Как тигров в зоопарке Таиланда спасают от жары
В Таиланде стоит сильная жара, от которой страдают и местные тигры, содержащиеся в неволе. Смотрителям в..
Дата загрузки: 2021-04-02
Это парк под названием «Королевство тигров» в городе Чиангмай. Находится в 700 километрах севернее столицы Бангкока. Здесь живёт около 50 больших полосатых кошек.
Заниматься с хищными подопечными приходится постоянно. Особенно в жару.
[Патчара Чантед, смотритель зоопарка]:
«Обычно мы постоянно общаемся с нашими тиграми, поскольку, когда им что-то нужно, они говорят нам об этом языком тела – это видно по тому, как они ходят и как взаимодействуют. Видя это, мы стараемся обеспечить их всем необходимым».
Тигров специально заманивают играми в прохладный бассейн.
Ещё один способ охладить их – кормить их курицей, замороженной в куске льда. Такое блюдо кошкам дают здесь по два раза в день. Действует безотказно – тигр не успокоится, пока не доберётся до курицы.
[Патчара Чантед, смотритель зоопарка]:
«Большую часть дня тигры экономят энергию, лёжа где-нибудь и поменьше двигаясь. Когда им очень жарко, они тяжело дышат, как кошки или собаки, чтобы избежать перегрева. Мы играем с ними в бассейне, чтобы они охлаждались».
Жаркий сезон в Таиланде начинается в конце февраля. Столбики термометров поднимаются выше 35 градусов.
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