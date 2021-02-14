Где находится самое романтичное место в Великобритании
Одна английская деревня разработала собственные открытки и массово рассылает их ко Дню святого Валентина. А популярными..
Дата загрузки: 2021-02-14
Одна английская деревня разработала собственные открытки и массово рассылает их ко Дню святого Валентина. А популярными они стали благодаря необычному названию населённого пункта. «Ловер» переводится как «возлюбленный» или «возлюбленная».
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