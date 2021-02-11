Французских бездомных спасают от холодов

Этот спортивный зал во французском городе Нант на время переоборудовали в приют для бездомных. В ряд..

Этот спортивный зал во французском городе Нант на время переоборудовали в приют для бездомных.

В ряд регионов Европы пришли холода, каких не видели несколько лет. На улице сложно выжить в такую погоду. В Нанте – минусовая температура. В соседней Бретани ожидают выпадения до 15 сантиметров снега.

[Франк Тессон, бездомный]:

«По сравнению с предыдущими днями очень холодно. Похолодало градусов на 9-10». [Шарль Марион, спасатель]:

«В этом спортзале у людей будет возможность получать горячую еду и пользоваться туалетами, которые моют каждый день».

Импровизированный приют сможет принять до 25 человек.

[Артур, бездомный, 24 года]

«Я позвонил в скорую помощь, и нас разместят здесь в палатках на неделю. <…> Поскольку у нас ничего нет, мы вынуждены воровать или побираться. Когда живёшь на улице, сложно содержать в порядке свои документы, потому что постоянно занят поиском места для ночлега. Это изматывает, и не обращаешь внимания на административные процедуры. Нам пытаются помочь много организаций, но им не хватает ресурсов».

Во Франции насчитывается почти 300 тысяч человек без постоянного места жительства.

В прошлом году французские города мобилизовали ресурсы, чтобы дать приют бездомным во время всплеска коронавируса. Во временное убежище превратили даже знаменитый Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах.

Короткая ссылка на эту страницу: