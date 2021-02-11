Эксперты: у Boeing, разбившегося в Индонезии, некорректно работал автомат тяги

Индонезийские власти опубликовали предварительный отчёт о расследовании крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который 9 января упал в Яванское море. По мнению специалистов, в самолёте некорректно работала система автоматического управления тягой двигателей.

Следователи направили параметрический самописец, фрагменты самолёта и автомата тяги на исследование в США и Великобританию. Водолазам ещё предстоит найти модуль памяти речевого самописца, который может пролить больше света на обстоятельства катастрофы.

Между тем родственники погибших, хотя и ждут информации, но говорят, что никакие доклады не вернут им близких.

Нейна потеряла старшую сестру и двух маленьких племянниц. 9 января её родные вылетели рейсом SJ182 из Джакарты в Понтианак. Через четыре минуты после взлёта лайнер рухнул в Яванское море. Погибли все 62 человека на борту.

[Нейна Рахмадани, сестра погибшей]:

«Мы чувствуем только потрясение и боль утраты. Я вижу это в глазах нашей мамы и мужа сестры. Я хорошо знаю характер её мужа, горе очень сильно его изменило».

В день катастрофы Boeing уже слетал в Понтианак, и считалось, что лайнер исправен. Однако, по мнению следователей, во время рейса SJ182 из-за некорректной работы автоматической системы произошёл дисбаланс в тяге двигателя. Самолёт резко накренился и упал в море.

[Нейна Рахмадани, сестра погибшей]:

«На самом деле, мы продолжаем думать о том, почему же происходят несчастные случаи. Этот вопрос особенно тревожит, когда речь заходит о собственной семье. И я по-прежнему ищу ответы».

Авиакатастрофа лайнера Sriwijaya Air – третья в Индонезии за последние шесть лет.

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