В Великобритании зафиксировали самую низкую температуру за десятилетие

В Великобритании фиксируют экстремально низкие температуры воздуха. Сюда, а также в другие страны Европы пришёл атмосферный..

В Великобритании фиксируют экстремально низкие температуры воздуха. Сюда, а также в другие страны Европы пришёл атмосферный фронт «Дарси», принеся морозы и обильные снегопады.

В большинстве регионов Соединённого Королевства температура воздуха держится ниже нуля. А в деревушке Альтнахарра на севере Шотландии во вторник зарегистрировали минус 16,7 градуса по Цельсию. Это рекордно низкая температура для страны с декабря 2010 года.

Метеорологическая служба уже объявила жёлтый уровень опасности на всей территории Великобритании. В ближайшие дни ожидается ещё больше осадков.

В то время как для одних жителей Лондона такая погода стала дополнительным поводом остаться дома в свете очередного «локдауна», другие поспешили на улицу.

Кто-то наслаждается замерзшими столичными фонтанами, а кто-то катается на санках в многочисленных общественных парках.

Атмосферный фронт «Дарси», помимо Великобритании, пришёл в Нидерланды, Польшу, Германию, Бельгию и на север Франции. В этих странах также намело сугробы. Кое-где даже остановили работу центры вакцинации от коронавируса.

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