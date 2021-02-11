МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал производить металлический уран
Иран начал производство металлического урана. Это материал, который можно использовать для создания атомной бомбы. Факт начала..
Дата загрузки: 2021-02-11
Факт начала производства подтвердило МАГАТЭ в своём докладе. Согласно нему, Тегеран произвёл около 3 граммов металлического урана на своём объекте в городе Исхафан.
Материал не обогащён. При этом, по данным МАГАТЭ, Иран планирует вести обогащение до 20%. Для атомной бомбы необходим уровень в 90%.
В прошлом году Иран принял резолюцию, призывающую открыть завод по производству металлического урана для разработки ядерного оружия. Это стало ответом на убийство его ведущего ядерщика в ноябре.
Страна продолжает нарушать условия договора, который заключила с шестью государствами: Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.
Впервые пойти наперекор условиям сделки Тегеран решил в 2019 году, когда бывший президент США Дональд Трамп вывел свою страну из договора и вернул санкции в отношении Ирана.
Так, Тегеран уже в 12 раз превысил лимиты накопления ядерного топлива. Он также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя сделка допускает лишь уровень в 3,67%.
При этом Иран всегда отрицал, что стремится создать ядерное оружие. Начало производства металлического урана он объясняет тем, что ведёт разработку улучшенного вида топлива.
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