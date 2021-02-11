МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал производить металлический уран

Иран начал производство металлического урана. Это материал, который можно использовать для создания атомной бомбы. Факт начала..

Иран начал производство металлического урана. Это материал, который можно использовать для создания атомной бомбы.

Факт начала производства подтвердило МАГАТЭ в своём докладе. Согласно нему, Тегеран произвёл около 3 граммов металлического урана на своём объекте в городе Исхафан.

Материал не обогащён. При этом, по данным МАГАТЭ, Иран планирует вести обогащение до 20%. Для атомной бомбы необходим уровень в 90%.

В прошлом году Иран принял резолюцию, призывающую открыть завод по производству металлического урана для разработки ядерного оружия. Это стало ответом на убийство его ведущего ядерщика в ноябре.

Страна продолжает нарушать условия договора, который заключила с шестью государствами: Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Впервые пойти наперекор условиям сделки Тегеран решил в 2019 году, когда бывший президент США Дональд Трамп вывел свою страну из договора и вернул санкции в отношении Ирана.

Так, Тегеран уже в 12 раз превысил лимиты накопления ядерного топлива. Он также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя сделка допускает лишь уровень в 3,67%.

При этом Иран всегда отрицал, что стремится создать ядерное оружие. Начало производства металлического урана он объясняет тем, что ведёт разработку улучшенного вида топлива.

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