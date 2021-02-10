В Гималаях продолжают искать пропавших без вести при сходе ледника
В индийских Гималаях продолжаются поисково-спасательные работы в районе схода ледника. Обнаружены тела 28 погибших. Около 200..
Дата загрузки: 2021-02-10
[Амит Шах, министр внутренних дел Индии]:
«450 служащих индо-тибетской пограничной полиции проводят спасательные операции на месте и имеют всё необходимое оборудование. Туда прибыли также пять команд национальной службы спасения. Ещё задействованы восемь армейских подразделений, включая инженерные войска. Есть медики и две машины скорой. Также помогает команда водолазов военно-морских сил Индии, а ВВС предоставили пять вертолётов».
Причиной трагедии, по всей видимости, стало ледниковое озеро, питаемое второй по высоте горой Индии – Нандадеви. Оно обрушилось в реку Даулиганга, и началось сильнейшее наводнение.
Потоки воды разрушили мосты, отрезали деревни и смыли плотину Ришиганга в горах. Потоки грязи также захлестнули объекты строящейся ГЭС ниже по течению, включая этот тоннель длиной 2,5 километра.
В поисках людей задействуют тепловизионное оборудование.
[Радж Кумар Сингх, министр энергетики Индии]:
«В целом 93 рабочих на проекте плотины всё ещё числятся пропавшими без вести. И мы признаём, что сейчас их вряд ли удастся найти и можно считать погибшими. 39 человек застряли в этом тоннеле, и мы стараемся до них добраться. Ещё 44 человека пропали без вести на другом частном объекте выше в горах».
[Правин Тивари, глава подразделения службы спасения]:
«Как видите, мы машинами убираем грязь. Но там много взаимосвязанных туннелей, поэтому, когда мы убираем грязь из одной части, из-за разницы в давлении больше грязи поступает из других туннелей. Так что работа идёт не так быстро, как хотелось бы».
Тем временем специалисты пытаются определить, почему именно обрушился ледник. Пока склоняются к мнению, что причиной стали обильный снегопад в сочетании с ярким солнечным светом и потеплением.
По предварительным оценкам, ущерб от этой трагедии в штате Уттаракханд составляет более 200 миллионов долларов.
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