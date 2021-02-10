В Гималаях продолжают искать пропавших без вести при сходе ледника

[Амит Шах, министр внутренних дел Индии]:

«450 служащих индо-тибетской пограничной полиции проводят спасательные операции на месте и имеют всё необходимое оборудование. Туда прибыли также пять команд национальной службы спасения. Ещё задействованы восемь армейских подразделений, включая инженерные войска. Есть медики и две машины скорой. Также помогает команда водолазов военно-морских сил Индии, а ВВС предоставили пять вертолётов».

В индийских Гималаях продолжаются поисково-спасательные работы в районе схода ледника. Обнаружены тела 28 погибших. Около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Причиной трагедии, по всей видимости, стало ледниковое озеро, питаемое второй по высоте горой Индии – Нандадеви. Оно обрушилось в реку Даулиганга, и началось сильнейшее наводнение.

Потоки воды разрушили мосты, отрезали деревни и смыли плотину Ришиганга в горах. Потоки грязи также захлестнули объекты строящейся ГЭС ниже по течению, включая этот тоннель длиной 2,5 километра.

В поисках людей задействуют тепловизионное оборудование.

[Радж Кумар Сингх, министр энергетики Индии]:

«В целом 93 рабочих на проекте плотины всё ещё числятся пропавшими без вести. И мы признаём, что сейчас их вряд ли удастся найти и можно считать погибшими. 39 человек застряли в этом тоннеле, и мы стараемся до них добраться. Ещё 44 человека пропали без вести на другом частном объекте выше в горах». [Правин Тивари, глава подразделения службы спасения]:

«Как видите, мы машинами убираем грязь. Но там много взаимосвязанных туннелей, поэтому, когда мы убираем грязь из одной части, из-за разницы в давлении больше грязи поступает из других туннелей. Так что работа идёт не так быстро, как хотелось бы».

Тем временем специалисты пытаются определить, почему именно обрушился ледник. Пока склоняются к мнению, что причиной стали обильный снегопад в сочетании с ярким солнечным светом и потеплением.

По предварительным оценкам, ущерб от этой трагедии в штате Уттаракханд составляет более 200 миллионов долларов.

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