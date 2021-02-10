Сенат США проголосовал за процесс импичмента экс-президента Трампа

Сенат США 9 февраля утвердил разбирательство по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Тем самым он отклонил доводы защиты, что у верхней палаты Конгресса нет полномочий судить Трампа, поскольку он сейчас уже является частным лицом.

До голосования стороны в течение четырёх часов приводили доводы за и против. В итоге против импичмента проголосовало 44 республиканских сенатора. Поддержали разбирательство все демократы и ещё шесть республиканцев.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин от Демократической партии заявил, что отказ от процесса создаст так называемое «январское исключение» для всех будущих президентов. По его мнению, любой сможет без страха совершать нарушения в свой последний месяц в офисе.

[Джейми Раскин, менеджер по импичменту]:

«Если вы совершите нарушение, которое подлежит импичменту, в последние недели в офисе и сделаете это, имея конституционную неприкосновенность, то вам удастся выйти сухим из воды».

При этом один из адвокатов Трампа сказал, что «январское исключение» – это нонсенс. И что, если бы Дональд Трамп действительно совершил преступление, то его сразу после ухода с должности арестовала бы полиция. Тех, кто ворвался в Капитолий, не обвиняли в сговоре с экс-президентом.

[Брюс Кастор, адвокат Дональда Трампа]:

«Этим процессом вы нанесёте новые ещё большие раны нашей нации, ведь очень многие американцы видят этот процесс именно так: группа политиков из одной партии стремится удалить Дональда Трампа с американской политической арены, стремится лишить права голоса более 74 миллионов избирателей, а также тех, кто осмеливается выражать свои политические взгляды».

Инцидент в Капитолии произошёл 6 января. В то время обе палаты Конгресса собрались для подсчёта голосов выборщиков от каждого штата. Одновременно у стен Капитолия проходила акция сторонников Дональда Трампа.

Кто конкретно спровоцировал насилие, пока неясно. Известно, что среди людей, ворвавшихся в Капитолий, были представители левой группировки «Антифа», а также марксистской организации Black Lives Matter.

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