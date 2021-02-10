В Афинах ввели жёсткий карантин

В Афинах и во всём регионе Аттика ужесточили карантинные меры. По словам премьер-министра Греции, это необходимо..

В Афинах и во всём регионе Аттика ужесточили карантинные меры. По словам премьер-министра Греции, это необходимо для того, чтобы сдержать вспышку коронавируса и уменьшить нагрузку на медицинские службы.

По данным на 9 февраля, в Греции зарегистрировали полторы тысячи новых случаев COVID-19. Это почти в два с половиной раза больше, чем днём ранее.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Наша цель – всегда быть на шаг впереди вируса. Эта тактика показала эффективность в январе. Однако опасность снова нарастает. Не в виде тысяч больных и умерших, как в других европейских странах. Нас беспокоят два факта: рост госпитализаций в Аттике, где больницы постепенно заполняются; и мутации вируса, которые, похоже, ускоряют его передачу».

Жёсткий карантин продлится до конца февраля. В рамках ограничительных мер закроются промтоварные магазины и все учебные заведения. Школьники и студенты будут заниматься дистанционно.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Я знаю, что карантин означает для экономики, для торговца, закрывшего магазин, и специалиста, отложившего работу, для наёмного работника и для безработного. Однако я снова скажу, что без здоровья экономики не будет».

Власти планируют продолжать выплачивать пособия по безработице и поддерживать предпринимателей, вынужденных приостановить деятельность.

В начале пандемии Греция смогла довольно быстро остановить распространение коронавируса. Однако в августе количество случаев заражения стало расти. 7 ноября власти ввели карантин. В стране закрылись развлекательные заведения и спортивные объекты, а кафе и рестораны продают еду навынос либо доставляют на дом. Также в Греции действует комендантский час. Люди должны носить маски и в помещениях, и на улице.

В декабре в Греции началась вакцинация. С тех пор сделано 400 тысяч прививок. Власти обещают, что в ближайшее время процесс вакцинации ускорится.

В Греции с начала пандемии выявили 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 6000 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: