Собак с синей шерстью обследовали в ветклинике в Нижнем Новгороде

Семь собак с синей шерстью, обнаруженных у закрытого химзавода в Дзержинске, перевезли в ветеринарную клинику в..

[Илья Казаков, глава ветклиники «Зоозащита НН»]:

«Точной информации и гипотез у нас пока нет. На месте отлова животных были найдены экскременты предположительно одной из этих собак. Эти экскременты были отправлены на несколько токсилогических экспертиз».

Семь собак с синей шерстью, обнаруженных у закрытого химзавода в Дзержинске, перевезли в ветеринарную клинику в Нижний Новгород. Животных обследуют, но причина изменения цвета шерсти пока не известна.

Сотрудники ветеринарной клиники также отправили на экспертизу образцы шерсти собак, чтобы выяснить, чем она окрашена.

Химзавод в Дзержинске раньше выпускал акриловое оргстекло и синильную кислоту. Руководители предприятия предполагают, что животные могли изваляться в остатках какого-то химиката.

Между тем в ветклинике говорят, что собаки чувствуют себя хорошо. Они нормально пьют и едят. Животных стерилизуют и потом выпустят обратно на улицу.

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