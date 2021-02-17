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Собак с синей шерстью обследовали в ветклинике в Нижнем Новгороде

Собак с синей шерстью обследовали в ветклинике в Нижнем Новгороде

Семь собак с синей шерстью, обнаруженных у закрытого химзавода в Дзержинске, перевезли в ветеринарную клинику в..

Дата загрузки: 2021-02-17

Семь собак с синей шерстью, обнаруженных у закрытого химзавода в Дзержинске, перевезли в ветеринарную клинику в Нижний Новгород. Животных обследуют, но причина изменения цвета шерсти пока не известна.

[Илья Казаков, глава ветклиники «Зоозащита НН»]:
«Точной информации и гипотез у нас пока нет. На месте отлова животных были найдены экскременты предположительно одной из этих собак. Эти экскременты были отправлены на несколько токсилогических экспертиз».

Сотрудники ветеринарной клиники также отправили на экспертизу образцы шерсти собак, чтобы выяснить, чем она окрашена.

Химзавод в Дзержинске раньше выпускал акриловое оргстекло и синильную кислоту. Руководители предприятия предполагают, что животные могли изваляться в остатках какого-то химиката.

Между тем в ветклинике говорят, что собаки чувствуют себя хорошо. Они нормально пьют и едят. Животных стерилизуют и потом выпустят обратно на улицу.
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