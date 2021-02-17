В США выявили семь новых вариантов COVID-19

Американские учёные говорят, что обнаружили в США уже семь мутаций нового коронавируса. По их словам, изменения..

[Джереми Камил, вирусолог из штата Луизиана]:

«Мы заметили одну удивительную вещь: изменение одной буквы в белковом коде аминокислоты. Она находится в том же белке, который вирус использует как гарпун, чтобы проникать в клетки человека. Так вот в этом оружии, которое вирус использует, чтобы проникать в клетки, произошла ошибка».

Американские учёные говорят, что обнаружили в США уже семь мутаций нового коронавируса. По их словам, изменения в геноме во всех случаях произошли в одном месте.

Исследователи говорят, что пока серьёзных опасений нет, поскольку для отдельных пациентов различие в штаммах не будет иметь большой разницы. Однако в целом влияние может быть значительным.

[Джереми Камил, вирусолог из штата Луизиана]:

«Людям нужно понять, что в эволюционной биологии или вируслогии очень крошечная разница в заразности приведёт к большой разнице в результатах. Например, в марафоне, если один участник бежит на волосок быстрее другого, на одну милю в час или один километр в час, то на конкретном участке вы этого почти не заметите, однако первый намного обгонит второго».

По словам учёных, они секвенировали геномы лишь каждых четырёх из тысячи образцов коронавируса. И этого недостаточно.

[Джереми Камил, вирусолог из штата Луизиана]:

«Думаю, причины для опасений есть. Однако главные опасения заключаются в том, что мы недостаточно секвенируем, поскольку эти варианты – лишь верхушка айсберга. Без сомнения».

В США выявили более 28 миллионов заболевших COVID. Скончалось почти полмиллиона человек.

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