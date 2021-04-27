«Верблюжья библиотека» доставляет книги детям в пакистанской пустыне

Когда верблюд Рошан появляется в деревне Манд в пакистанской провинции Белуджистан, его радостно встречают дети. Девочки..

[школьница]:

«Мне нравятся книжки с картинками, потому что, рассматривая рисунки и фотографии, я лучше понимаю написанное».

Когда верблюд Рошан появляется в деревне Манд в пакистанской провинции Белуджистан, его радостно встречают дети. Девочки в своих лучших нарядах поджидают гостя уже несколько часов. Верблюд привозит им книжки. Их можно взять почитать, а в следующий раз обменять на другие.

Проект «Верблюжья библиотека» основала директор школы Рахима Джалал. Его поддерживают несколько благотворительных организаций. Невольным вдохновителем проекта стала пандемия. Прошлой весной власти Пакистана закрыли все школы и вузы. Поэтому в августе, не видя конца локдауну, Рахима открыла мобильную библиотеку.

[Рахима Джалал, основательница библиотеки]:

«В нашем районе нет никаких развлечений для детей, гулять негде. Единственное занятие – пойти в школу и вернуться домой. Из-за длительного закрытия школ мы начали думать, что можно сделать для детей».

Белуджистан – самая бедная провинция Пакистана. Уровень грамотности самый низкий в стране. Более 60% детей в возрасте от 5 до 16 лет не получают образования. Поэтому, когда школы вновь открылись, многие деревенские жители попросили не закрывать проект.

[Рахима Джалал, основательница библиотеки]:

«Если мы бесплатно дадим книги детям, то это не только поможет им учиться, но и позволит не сворачивать на неправильный путь. Дети сосредоточатся на книгах, будут черпать новые знания, и это принесёт им пользу в будущем».

Проект нуждается в дополнительном финансировании. Денег пока хватает на плату погонщику верблюда. Кстати, Мурад Али очень доволен этим занятием. Раньше он заготавливал дрова и возил их на верблюде на рынок. Теперь работа стала легче, а доход прежний.

[Мурад Али, владелец верблюда]:

«Теперь я вожу книги в четыре деревни, и детям это нравится. Я тоже очень счастлив, как и все жители этих деревень. Процесс продолжается, и я с радостью в нём участвую».

Верблюжья библиотека приезжает в деревни округа Кеч в будние дни. Она открыта с трёх часов дня до шести вечера.

Рахима надеется расширить проект и в будущем охватить 40 деревень Белуджистана.

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