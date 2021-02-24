Как бывший наркоман и собака помогли друг другу

ПиДжей восстанавливался после лечения от наркомании. Он решил взять из приюта собаку, чтобы больше времени проводить на свежем воздухе и о ком-то заботиться.

Мужчина взял собаку по кличке Клов, которую дважды собирались усыпить, потому что её никто не брал. Собака отказывалась смотреть на своего хозяина и не выражала никакой радости от того, что её забрали из приюта. Пиджей решил вывести Клов на длительную прогулку, надеясь, что ей это понравится. Собака почувствовала свободу и с радостью бегала, прыгала и исследовала местность.

Постепенно Клов стала доверять хозяину, и прогулки переросли в длительные походы.

Друзья вместе катались на санках и поднимались в горы.