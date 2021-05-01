Как собака и полицейский нашли друг друга

Офицер нью-йоркской полиции Джошуа Сейлор осматривал заброшенный дом в Квинсе. Внутри он обнаружил восьмимесячного щенка на толстой короткой цепи.

Пёс едва мог двигаться. Возле него не было ни еды, ни воды. Он так оголодал, что съел часть стены. У Джошуа защемило сердце при виде тощего щенка, который смотрел на него грустными глазами. С помощью сослуживцев полицейский освободил собаку. Она сразу бросилась к Джошуа, выражая благодарность.