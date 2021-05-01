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Как собака и полицейский нашли друг друга

Как собака и полицейский нашли друг друга
Как собака и полицейский нашли друг друга

Офицер нью-йоркской полиции Джошуа Сейлор осматривал заброшенный дом в Квинсе. Внутри он обнаружил восьмимесячного щенка на толстой короткой цепи.

Пёс едва мог двигаться. Возле него не было ни еды, ни воды. Он так оголодал, что съел часть стены. У Джошуа защемило сердце при виде тощего щенка, который смотрел на него грустными глазами. С помощью сослуживцев полицейский освободил собаку. Она сразу бросилась к Джошуа, выражая благодарность.

Джошуа назвал собаку Милой и отвёз к ветеринару. Он решил взять Милу себе. «Я был ей на 100 процентов нужен, но и она была нужна мне на все 100», – сказал Джошуа.

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