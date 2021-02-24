«Настойчивость» отправила на Землю первые звуки Марса

НАСА представило первое высококачественное видео посадки аппарата «Настойчивость» на Марс. В трёхминутном ролике можно увидеть, как..

НАСА представило первое высококачественное видео посадки аппарата «Настойчивость» на Марс. В трёхминутном ролике можно увидеть, как раскрывается огромный оранжево-белый парашют, а также как поднимается облако красной пыли, когда марсоход приближается к поверхности.

Космическая лаборатория совершила посадку 18 февраля в районе дельты древней реки в кратере Езеро. Она также отправила некоторые звуки, записанные на поверхности Марса.

Один из микрофонов, который должен был записать звуки посадки, не сработал. Однако на Землю пришли файлы с шумом самого марсохода и порывами ветра на его фоне.

[Дэвид Груэл, инженер НАСА]:

«Это тихое жужжание, которое вы слышите на заднем плане, – шум, издаваемый марсоходом. Но потом слышно настоящий порыв ветра на поверхности Марса, пойманный микрофоном и отправленный нам на Землю. Это был порыв ветра со скоростью около пяти метров в секунду».

Марсоход оборудовали микрофоном впервые. Точнее, на нём два микрофона, а также 25 камер. Большинство из них включились после посадки.

[Баптист Шиде, инженер НАСА]:

«Микрофон добавит пятое чувство в исследование Марса, позволит услышать атмосферу. С этим микрофоном мы откроем новую эру в изучении планеты. Какая чудесная и простая идея – сочетать прекрасные изображения ландшафта Марса со звуком».

Микрофон пригодится, когда марсоход использует свой лазер, чтобы разрезать каменную породу. Учёные по звуку смогут определить плотность камней. Также они будут отслеживать исправность оборудования по шуму, которое оно издаёт.

При этом учёные предупреждают, что звуки будут слышаться не так, как на Земле. На Красной планете температура ниже, а атмосфера не такая плотная и состоит в основном из углекислого газа. Это означает, что звуки будут казаться тише, а высокочастотные тона будут сильно приглушены. Исследователи отмечают, что это можно сравнить с прослушиванием звука через стену.

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