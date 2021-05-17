Арт-терапия помогает бывшим военным забыть о стрессе

Участники уникальной программы в австралийском городе Уингем с усердием творят пейзажи и портреты. Здесь им помогают..

[Рэй Хёрст, участник курсов]:

«Я хорошо провожу здесь в время, чувствую родство с людьми, и это меняет мою жизнь».

Участники уникальной программы в австралийском городе Уингем с усердием творят пейзажи и портреты. Здесь им помогают избавиться от стресса, связанного с их прошлой профессиональной деятельностью.

Курсы под названием «Искусство как терапия» открыли для военных в отставке и бывших работников экстренных служб. Эти люди больше остальных подвержены посттравматическому стрессовому расстройству.

Бывшая полицейская Джиллиан Оливер пришла в группу три года назад. Она потеряла руку во время несчастного случая на работе.

[Джиллиан Оливер, участница курсов]:

«Моя машина съехала с обрыва высотой 175 метров возле Динго-Топс. Нам с напарником очень повезло. Мы выжили».

Это было десять лет назад. С тех пор женщина страдала от депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Здесь же она будто заново родилась.

[Джиллиан Оливер, участница курсов]:

«Ты завязываешь тесные отношения с другими сотрудниками служб экстренной помощи или сослуживцами, вы становитесь одной семьёй. И когда уходишь оттуда, то разлуку пережить очень сложно, также сложно привыкнуть к обычной жизни. Здесь мы устанавливаем подобные связи».

Ветеран ВМС Терри Роу во время службы во Вьетнаме подвергся воздействию отравляющего вещества. Позже его сын родился с отклонениями.

[Терри Роу, участник курсов]:

«Я чувствовал себя виноватым в этом, и у меня возник посттравматический стресс. Я сам сильно заболел, поэтому мне пришлось избавляться от стресса».

По оценкам Профсоюза скорой помощи Западной Австралии, 10% работающих в настоящее время сотрудников экстренных служб страдают от посттравматического стрессового расстройства. Среди тех, кто вышел на пенсию, процент ещё выше.

Утренний чай дает возможность поделиться историями из прошлого. Произведения искусства завершены. Теперь время строить планы на новые творения – ещё один повод для того, чтобы не терять надежды.

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