Как проводят время лучшие друзья ягнёнок и носорог

Джоуи и Джей Эймер живут в южноафриканском приюте для спасённых носорогов. От ягнёнка Джои мать отказалась сразу после рождения. Джейми спасли с ножевыми ранениями от браконьеров.
«Овец и коз часто используют в качестве животных-компаньонов. Джоуи стал идеальным компаньоном для Джейми», – сообщается на страничке приюта в Facebook. «Джейми была слишком мала, чтобы находиться с другими носорогами».
Джоуи и Джейми стали лучшими друзьями и ежедневно совершают совместные прогулки. Теперь в их маленьком стаде появился ещё один сирота, ягнёнок Пенни. Благодаря ягнятам у носорога ушла тревога, и он радуется жизни.