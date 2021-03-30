Телеканал NTD

Как проводят время лучшие друзья ягнёнок и носорог

Как проводят время лучшие друзья ягнёнок и носорог
Как проводят время лучшие друзья ягнёнок и носорог

Джоуи и Джей Эймер живут в южноафриканском приюте для спасённых носорогов. От ягнёнка Джои мать отказалась сразу после рождения. Джейми спасли с ножевыми ранениями от браконьеров.

«Овец и коз часто используют в качестве животных-компаньонов. Джоуи стал идеальным компаньоном для Джейми», – сообщается на страничке приюта в Facebook. «Джейми была слишком мала, чтобы находиться с другими носорогами».

Джоуи и Джейми стали лучшими друзьями и ежедневно совершают совместные прогулки. Теперь в их маленьком стаде появился ещё один сирота, ягнёнок Пенни. Благодаря ягнятам у носорога ушла тревога, и он радуется жизни.

 

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...