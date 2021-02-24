Пакистанские полицейские встают на ролики для борьбы с уличной преступностью
Пакистанские полицейские встают на роликовые коньки для борьбы с уличной преступностью. Новое подразделение вскоре появится в..
Дата загрузки: 2021-02-24
[Фаррух Али, начальник полиции Карачи]:
«Мы проанализировали и увидели, что есть определённые места, где часто происходят криминальные инциденты, например, кражи мобильных телефонов. При этом (злоумышленники) ездят на мотоциклах, поэтому быстро скрываются. А полицейским бывает трудно преследовать их на машинах».
В полицию поступают жалобы не только на уличные кражи, но и на притеснение женщин в общественных местах. Пресекать такие инциденты тоже будут полицейские на роликах.
[Анила Аслам, полицейский]:
«Роликовые коньки точно принесут нам пользу. На них мы сможем очень быстро передвигаться по узким переулкам, где на машине не проехать».
Полицейские уже пробуют патрулировать набережную в Карачи.
[житель Карачи]:
«На набережной кражи происходят даже днём. (Злоумышленники) приезжают на велосипедах, выхватывают у прохожих мобильные телефоны или кошельки и скрываются. Видя тренирующихся здесь полицейских, мы спокойны и чувствуем себя в безопасности».
Вооружение полицейских на роликах будет отличаться от обычного.
[Фаррух Али, начальник полиции Карачи]:
«В нескольких торговых центрах они будут не вооружены, это зависит от степени угрозы. Но в некоторых местах они будут с оружием, особенно на светофорах и там, где процветает уличная преступность. Однако у них будут пистолеты, а не винтовки».
Подразделение начнёт нести службу с марта. Однако оно не сможет охватить все районы Карачи, поскольку не везде есть ровные тротуары.
Полицейские на роликовых коньках уже работают в европейских и некоторых других странах.
Короткая ссылка на эту страницу: